Аккумулятор Kingma SPBL1B-C для GoPro HERO 9 / 10 / 11 / 12 (уцененный)
Код товара:УТ-00097736
Артикул:SPBL1B-C (у)
Товар не найден
Описание
Аккумуляторная батарея Kingma SPBL1B-C для GoPro HERO 9 / 10 / 11 / 12 – это надежный источник питания для вашей экшн-камеры. Высокая емкость (1720 мАч) позволяет снимать на протяжении длительного времени, в том числе в условиях низкой температуры воздуха. Аккумулятор Kingma обладает встроенным контроллером с защитой от перезарядки, короткого замыкания и перегрева, что обеспечивает безопасность использования.
- Тип: литий-ионный
- Напряжение: 3.85 В
- Емкость: 1720 мАч
- Размеры: 40.8 х 33.4 х 13.2 мм
Внимание: не подходит для HERO 13.