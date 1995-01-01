Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Аккумулятор Kingma SPBL1B-C для GoPro HERO 9 / 10 / 11 / 12 (уцененный)

Код товара:УТ-00097736
Артикул:SPBL1B-C (у)

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Аккумуляторная батарея Kingma SPBL1B-C для GoPro HERO 9 / 10 / 11 / 12 – это надежный источник питания для вашей экшн-камеры. Высокая емкость (1720 мАч) позволяет снимать на протяжении длительного времени, в том числе в условиях низкой температуры воздуха. Аккумулятор Kingma обладает встроенным контроллером с защитой от перезарядки, короткого замыкания и перегрева, что обеспечивает безопасность использования.

  • Тип: литий-ионный
  • Напряжение: 3.85 В
  • Емкость: 1720 мАч
  • Размеры: 40.8 х 33.4 х 13.2 мм

Внимание: не подходит для HERO 13.