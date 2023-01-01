Адаптер питания («каплер») Kingma S-LPE6 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Canon LP-E6 (LP-E6N, LP-E6NH). Затем он подключается к выходу питания 12В 2А на корпусе стабилизатора DJI Ronin-S. Использование каплера с питанием от батарей стабилизатора позволяет значительно продлить время фото- или видеосъемки, а также снижает нагрев камеры при длительном использовании. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор.