Адаптер питания Kingma S-LPE6 для DJI Ronin-S (LP-E6)
Код товара : УТ-00063594
Артикул : S-LPE6
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 6 месяцев
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.036
Описание
Адаптер питания («каплер») Kingma S-LPE6 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Canon LP-E6 (LP-E6N, LP-E6NH). Затем он подключается к выходу питания 12В 2А на корпусе стабилизатора DJI Ronin-S. Использование каплера с питанием от батарей стабилизатора позволяет значительно продлить время фото- или видеосъемки, а также снижает нагрев камеры при длительном использовании. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор.
Порядок подключения
- Установите каплер в батарейный отсек камеры, пропустив кабель через специальную прорезь
- Закройте батарейный отсек
- Подключите каплер к выходу питания Ronin-S
Характеристики
- Входной ток: постоянный, 12В
- Выходной ток: постоянный, 7.2-8.4 В
- Длина кабеля: 30 см
Совместимые стабилизаторы:
- DJI Ronin-S
Совместимые камеры:
- Canon EOS 5D, 5D Mark II, 5D Mark III, 5D Mark IV, 6D, EOS 6D Mark II,
- Canon EOS 7D, 7D Mark II, 60D, 70D, 80D, 5Ds, 5DsR,
- Canon EOS R, EOS R5, EOS R6, EOS R6 Mark II
- Canon XC10, XC15
- другие камеры, работающие от аккумуляторов LP-E6, LP-E6N, LP-E6NH