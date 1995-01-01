Аналог оригинальной батареи Fujifilm NP-W126. Данной модели не требуется зарядное устройство: достаточно просто подключить ее кабелем USB-C к любому USB-источнику – сетевому адаптеру, универсальному USB-аккумулятору или USB-розетке в транспорте. Это особенно удобно в дороге. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. В комплекте также идет защитный герметичный кейс, который обеспечивает защиту от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки. Контакты выполнены из чистой меди для более эффективной отдачи энергии, корпус – из жаростойкого АБС пластика.

Аккумулятор распознается камерой, корректно показывает уровень заряда, может заряжаться внутри камеры и в зарядных устройствах разных производителей.

Характеристики

Тип: NP-W126

Емкость: 1050 мАч

Напряжение: 7.4 В

Размеры: 61 х 43 х 27 мм

Вес: 50 г

Зарядный ток: 5В 2А (через USB), 8.4В (через зарядное устройство)

Совместимость: