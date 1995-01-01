Аккумулятор Kingma NP-W126 с портом зарядки USB-C 1050 мАч
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Характеристики
Описание
Аналог оригинальной батареи Fujifilm NP-W126. Данной модели не требуется зарядное устройство: достаточно просто подключить ее кабелем USB-C к любому USB-источнику – сетевому адаптеру, универсальному USB-аккумулятору или USB-розетке в транспорте. Это особенно удобно в дороге. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. В комплекте также идет защитный герметичный кейс, который обеспечивает защиту от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки. Контакты выполнены из чистой меди для более эффективной отдачи энергии, корпус – из жаростойкого АБС пластика.
Аккумулятор распознается камерой, корректно показывает уровень заряда, может заряжаться внутри камеры и в зарядных устройствах разных производителей.
Характеристики
- Тип: NP-W126
- Емкость: 1050 мАч
- Напряжение: 7.4 В
- Размеры: 61 х 43 х 27 мм
- Вес: 50 г
- Зарядный ток: 5В 2А (через USB), 8.4В (через зарядное устройство)
Совместимость:
- Fujifilm X100F, X100V, X100VI
- Fujifilm X-Pro1, X-Pro2, X-Pro3
- Fujifilm X-A1, X-A2, X-A3, X-A5, X-A7, X-A10, X-A20, X-M1, X-T100, X-T200
- Fujifilm X-E1, X-E2, X-E2S, X-E3, X-E4, X-E5
- Fujifilm X-T10, X-T20, X-T30, X-T30 II, X-T30 III, X-T50
- Fujifilm X-T1, X-T2, X-T3, X-H1, X-S10
- Fujifil X half
- Fujifilm FinePix HS30EXR, HS33EXR, HS35EXR, HS50EXR.