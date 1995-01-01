Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Аккумулятор Kingma NP-W126 с портом зарядки USB-C 1050 мАч

  • NP-W126 с портом зарядки USB-C 1050 мАч
  • NP-W126 с портом зарядки USB-C 1050 мАч
  • NP-W126 с портом зарядки USB-C 1050 мАч
  • NP-W126 с портом зарядки USB-C 1050 мАч
  • NP-W126 с портом зарядки USB-C 1050 мАч
  • NP-W126 с портом зарядки USB-C 1050 мАч
  • NP-W126 с портом зарядки USB-C 1050 мАч
Код товара:УТ-00084113
Артикул:KM-T-NPW126

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Аналог оригинальной батареи Fujifilm NP-W126. Данной модели не требуется зарядное устройство: достаточно просто подключить ее кабелем USB-C к любому USB-источнику – сетевому адаптеру, универсальному USB-аккумулятору или USB-розетке в транспорте. Это особенно удобно в дороге. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. В комплекте также идет защитный герметичный кейс, который обеспечивает защиту от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки. Контакты выполнены из чистой меди для более эффективной отдачи энергии, корпус – из жаростойкого АБС пластика.

Аккумулятор распознается камерой, корректно показывает уровень заряда, может заряжаться внутри камеры и в зарядных устройствах разных производителей.

Характеристики

  • Тип: NP-W126
  • Емкость: 1050 мАч
  • Напряжение: 7.4 В
  • Размеры: 61 х 43 х 27 мм
  • Вес: 50 г
  • Зарядный ток: 5В 2А (через USB), 8.4В (через зарядное устройство)

Совместимость:

  • Fujifilm X100F, X100V, X100VI
  • Fujifilm X-Pro1, X-Pro2, X-Pro3
  • Fujifilm X-A1, X-A2, X-A3, X-A5, X-A7, X-A10, X-A20, X-M1, X-T100, X-T200
  • Fujifilm X-E1, X-E2, X-E2S, X-E3, X-E4, X-E5
  • Fujifilm X-T10, X-T20, X-T30, X-T30 II, X-T30 III, X-T50
  • Fujifilm X-T1, X-T2, X-T3, X-H1, X-S10
  • Fujifil X half
  • Fujifilm FinePix HS30EXR, HS33EXR, HS35EXR, HS50EXR.