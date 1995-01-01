Аккумулятор Kingma NP-FZ100, с защитным кейсом, 2000 мАч (уцененный)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076278 Артикул : KM-NP-FZ100-1 (у)

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Литий-ионный аккумулятор Kingma NP-FZ100 аналог оригинальной батареи Sony NP-FZ100. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. Контакты выполнены из чистой меди для более эффективной отдачи энергии, корпус – из жаростойкого АБС пластика. В комплекте также идет защитный герметичный кейс, который обеспечивает защиту от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки. Задать вопрос Причина уценки: Нарушена упаковка Снят с продажи К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары. Задать вопрос

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Описание Литий-ионный аккумулятор Kingma NP-FZ100 аналог оригинальной батареи Sony NP-FZ100. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. Контакты выполнены из чистой меди для более эффективной отдачи энергии, корпус – из жаростойкого АБС пластика. В комплекте также идет защитный герметичный кейс, который обеспечивает защиту от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки. Характеристики: Напряжение: 7,2 В

Ёмкость аккумулятора: 2000 мАч Совместимые камеры: Sony Alpha a9, a9 II, a1

Sony Alpha a7R III, a7R IV, a7R V

Sony Alpha a7 III, a7 IV, a7C

Sony Alpha a7S III

Sony Alpha a6600

Sony FX3, FX30

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