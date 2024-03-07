Описание

Код товара: 138866

Аккумулятор KingMa NP-FW50 (аналог Sony NP-FW50) со встроенным разъемом USB Type-C для самостоятельной зарядки, без специализированного устройства.

Пополнить запас батареи можно даже от внешнего аккумулятора, для полной зарядки потребуется примерно 4,5 часа. Для хранения аккумулятора предусмотрен кейс, в крышечку которого можно поместить карты памяти.

Характеристики:

Тип аккумулятора: Li-ion.

Номинальная емкость: 1080 мАч.

Напряжение: 7.4 В.

Совместимость: все устройства, совместимые с оригинальным аккумулятором Sony NP-FW50.

Способ зарядки: порт USB Type-C, зарядное устройство для NP-FW50.

Вход: USB Type-C 5V/1A.

Страна производства: Китай.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

Комплектация: полная заводская

Гарантия 90 дней.