Аккумулятор Kingma NP-FW50 с портом Type-C (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073866
Артикул : б/у-НМ 2024-03-07
Причина уценки:
минимальные следы эксплуатации
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138866
Аккумулятор KingMa NP-FW50 (аналог Sony NP-FW50) со встроенным разъемом USB Type-C для самостоятельной зарядки, без специализированного устройства.
Пополнить запас батареи можно даже от внешнего аккумулятора, для полной зарядки потребуется примерно 4,5 часа. Для хранения аккумулятора предусмотрен кейс, в крышечку которого можно поместить карты памяти.
Характеристики:
Тип аккумулятора: Li-ion.
Номинальная емкость: 1080 мАч.
Напряжение: 7.4 В.
Совместимость: все устройства, совместимые с оригинальным аккумулятором Sony NP-FW50.
Способ зарядки: порт USB Type-C, зарядное устройство для NP-FW50.
Вход: USB Type-C 5V/1A.
Страна производства: Китай.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
Комплектация: полная заводская
Гарантия 90 дней.