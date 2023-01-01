Зарядное устройство Kingma NKC1683001, D-Tap 16.8V 3A для V-Mount / Gold Mount
Код товара : УТ-00063621
Артикул : NKC1683001
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Описание
Зарядное устройство для аккумуляторов типа V-Mount и Gold Mount. Заряжает батарею через разъем D-Tap, зарядный ток: 16.8В 3А. В комплекте идет кабель с европейской (российской) вилкой. Небольшое, портативное устройство, которое удобно брать с собой на выездную съемку.