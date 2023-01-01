Зарядное устройство для аккумуляторов типа V-Mount и Gold Mount. Заряжает батарею через разъем D-Tap, зарядный ток: 16.8В 3А. В комплекте идет кабель с европейской (российской) вилкой. Небольшое, портативное устройство, которое удобно брать с собой на выездную съемку.