Комплект из зарядного устройства и 2 аккумуляторов для камеры Insta360 One X5. Зарядное устройство работает от USB-C входа 5В 2.1А, что позволяет заряжать батареи и дома, и в дороге – от USB розеток в транспорте, универсальных USB аккумуляторов, солнечных панелей и так далее. 2 аккумулятора заряжаются приблизительно за 2.5-3 часа. Аккумуляторы Kingma имеют такую же емкость, что и оригинальные батареи от Insta360, что позволяет вам снимать долго.

Комплектация

Зарядное устройство Kingma BM072

2 аккумулятора для Kingma BM072, 2400 мАч

USB кабель A / C, 60 см

Характеристики