Зарядное устройство Kingma BM072 + 2 аккумулятора для Insta360 One X5
Код товара:УТ-00087717
Артикул:BM072X5B-2B
Товар не найден
Характеристики
Тип аксессуараЗарядное устройство, Аккумулятор
Описание
Комплект из зарядного устройства и 2 аккумуляторов для камеры Insta360 One X5. Зарядное устройство работает от USB-C входа 5В 2.1А, что позволяет заряжать батареи и дома, и в дороге – от USB розеток в транспорте, универсальных USB аккумуляторов, солнечных панелей и так далее. 2 аккумулятора заряжаются приблизительно за 2.5-3 часа. Аккумуляторы Kingma имеют такую же емкость, что и оригинальные батареи от Insta360, что позволяет вам снимать долго.
Комплектация
- Зарядное устройство Kingma BM072
- 2 аккумулятора для Kingma BM072, 2400 мАч
- USB кабель A / C, 60 см
Характеристики
- Зарядный ток (вход USB-C): 5В 2.1А
- Выходной ток: 4.48В 1А х2