Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Зарядное устройство Kingma BM058 + 2 аккумулятора NP-W235 (1960mAh)

  • BM058 + 2 аккумулятора NP-W235 (1960mAh)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-W235 (1960mAh)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-W235 (1960mAh)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-W235 (1960mAh)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-W235 (1960mAh)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-W235 (1960mAh)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-W235 (1960mAh)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-W235 (1960mAh)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-W235 (1960mAh)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-W235 (1960mAh)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-W235 (1960mAh)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-W235 (1960mAh)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-W235 (1960mAh)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-W235 (1960mAh)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-W235 (1960mAh)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-W235 (1960mAh)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-W235 (1960mAh)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-W235 (1960mAh)
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-W235 (1960mAh)
Код товара:УТ-00084126
Артикул:BM058W235-2BM

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Зарядное устройство для 2 аккумуляторов NP-W235. Полная зарядка 2 батарей занимает приблизительно 4 часа 50 минут, по одиночке батареи заряжаются быстрее. Работает от USB, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. ЖК дисплей сообщает процесс зарядки отдельно по каждому аккумулятору: 25% / 50% / 75% / 100%. Устройство компактное, не занимает много места в сумке. Имеется встроенная защита от повышенного напряжения / повышенной силы тока, короткого замыкания, избыточного заряда.

  • Разъем: USB Type C
  • Ток на вход: 5В 2А
  • Ток на выход:
    • 2 аккумулятора: 500 мА
    • 1 аккумулятор: 700 мА
  • Размер: 105.6 х 58.6 х 25 мм

Литий-ионный аккумулятор Kingma NP-W235 – аналог оригинальной батареи Fujifilm NP-W235. Емкость немного меньше, чем у оригинала (1960 мАч против 2200), но это компенсируется выгодной ценой. Батарея обладает всеми необходимыми защитами и сертификатами безопасности..

  • Тип аккумулятора: NP-W235
  • Ёмкость: 1960 мАч, 14.1 Втч
  • Напряжение: 7.2 В
  • Размеры: 52.3 х 38.9 х 22.8 мм
  • Вес: 140 г

Комплектация:

  • Зарядное устройство
  • 2 аккумулятора типа NP-W235
  • Кабель USB-A / USB-C 60 см
  • Инструкция
  • Гарантийный талон

Совместимые камеры:

  • Fujifilm X-H2S, X-H2,
  • Fujifilm X-T5, X-T4,
  • Fujifilm X-S20
  • Fujifilm GFX 50S II, GFX100S, GFX 100S II, GFX 100 II, GFX100RF