Зарядное устройство Kingma BM058 + 2 аккумулятора NP-W235 (1960mAh)
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Характеристики
Описание
Зарядное устройство для 2 аккумуляторов NP-W235. Полная зарядка 2 батарей занимает приблизительно 4 часа 50 минут, по одиночке батареи заряжаются быстрее. Работает от USB, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. ЖК дисплей сообщает процесс зарядки отдельно по каждому аккумулятору: 25% / 50% / 75% / 100%. Устройство компактное, не занимает много места в сумке. Имеется встроенная защита от повышенного напряжения / повышенной силы тока, короткого замыкания, избыточного заряда.
- Разъем: USB Type C
- Ток на вход: 5В 2А
- Ток на выход:
- 2 аккумулятора: 500 мА
- 1 аккумулятор: 700 мА
- Размер: 105.6 х 58.6 х 25 мм
Литий-ионный аккумулятор Kingma NP-W235 – аналог оригинальной батареи Fujifilm NP-W235. Емкость немного меньше, чем у оригинала (1960 мАч против 2200), но это компенсируется выгодной ценой. Батарея обладает всеми необходимыми защитами и сертификатами безопасности..
- Тип аккумулятора: NP-W235
- Ёмкость: 1960 мАч, 14.1 Втч
- Напряжение: 7.2 В
- Размеры: 52.3 х 38.9 х 22.8 мм
- Вес: 140 г
Комплектация:
- Зарядное устройство
- 2 аккумулятора типа NP-W235
- Кабель USB-A / USB-C 60 см
- Инструкция
- Гарантийный талон
Совместимые камеры:
- Fujifilm X-H2S, X-H2,
- Fujifilm X-T5, X-T4,
- Fujifilm X-S20
- Fujifilm GFX 50S II, GFX100S, GFX 100S II, GFX 100 II, GFX100RF