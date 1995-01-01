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Зарядное устройство Kingma BM058 + 2 аккумулятора NP-W126 1140 мАч

  • BM058 + 2 аккумулятора NP-W126 1140 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-W126 1140 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-W126 1140 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-W126 1140 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-W126 1140 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-W126 1140 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-W126 1140 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-W126 1140 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-W126 1140 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-W126 1140 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-W126 1140 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-W126 1140 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-W126 1140 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-W126 1140 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-W126 1140 мАч
Код товара:УТ-00084125
Артикул:BM058W126-2BM

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Зарядное устройство для 2 аккумуляторов NP-W126 и NP-W126S. Полная зарядка 2 батарей занимает приблизительно 2 часа 45 минут, по одиночке батареи заряжаются еще быстрее. Работает от USB, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. ЖК дисплей сообщает процесс зарядки отдельно по каждому аккумулятору: 25% / 50% / 75% / 100%. Устройство компактное, не занимает много места в сумке. Имеется встроенная защита от повышенного напряжения / повышенной силы тока, короткого замыкания, избыточного заряда.

  • Разъем: USB Type C
  • Ток на вход: 5В 2А
  • Ток на выход:
    • 2 аккумулятора: 500 мА
    • 1 аккумулятор: 700 мА
  • Размер: 105.6 х 58.6 х 25 мм

Литий-ионный аккумулятор Kingma NP-W126 – аналог оригинальной батареи Fujifilm NP-W126. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. В комплекте также идет защитный герметичный кейс, который обеспечивает защиту от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки.

  • Тип: NP-W126
  • Емкость: 1140 мАч, 8.2 Втч
  • Напряжение: 7.4 В
  • Размеры: 61 х 43 х 27 мм
  • Вес: 55 г

Совместимость:

  • Fujifilm X100F, X100V, X100VI
  • Fujifilm X-Pro1, X-Pro2, X-Pro3
  • Fujifilm X-A1, X-A2, X-A3, X-A5, X-A7, X-A10, X-A20, X-M1, X-T100, X-T200
  • Fujifilm X-E1, X-E2, X-E2S, X-E3, X-E4, X-E5
  • Fujifilm X-T10, X-T20, X-T30, X-T30 II, X-T30 III, X-T50
  • Fujifilm X-T1, X-T2, X-T3, X-H1, X-S10
  • Fujifil X half
  • Fujifilm FinePix HS30EXR, HS33EXR, HS35EXR, HS50EXR.