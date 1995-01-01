Зарядное устройство для 2 аккумуляторов NP-W126 и NP-W126S. Полная зарядка 2 батарей занимает приблизительно 2 часа 45 минут, по одиночке батареи заряжаются еще быстрее. Работает от USB, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. ЖК дисплей сообщает процесс зарядки отдельно по каждому аккумулятору: 25% / 50% / 75% / 100%. Устройство компактное, не занимает много места в сумке. Имеется встроенная защита от повышенного напряжения / повышенной силы тока, короткого замыкания, избыточного заряда.

Разъем: USB Type C

Ток на вход: 5В 2А

Ток на выход: 2 аккумулятора: 500 мА 1 аккумулятор: 700 мА

Размер: 105.6 х 58.6 х 25 мм

Литий-ионный аккумулятор Kingma NP-W126 – аналог оригинальной батареи Fujifilm NP-W126. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. В комплекте также идет защитный герметичный кейс, который обеспечивает защиту от пыли и влаги. Внутри кейса предусмотрены крепления для 2 карт типа microSD и 1 SD карточки.

Тип: NP-W126

Емкость: 1140 мАч, 8.2 Втч

Напряжение: 7.4 В

Размеры: 61 х 43 х 27 мм

Вес: 55 г

Совместимость: