Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Зарядное устройство Kingma BM058 + 2 аккумулятора NP-FZ100 2000 мАч

  • BM058 + 2 аккумулятора NP-FZ100 2000 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-FZ100 2000 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-FZ100 2000 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-FZ100 2000 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-FZ100 2000 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-FZ100 2000 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора NP-FZ100 2000 мАч
Код товара:УТ-00084119
Артикул:BM058FZ100-2BM

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Зарядное устройство для 2 аккумуляторов Sony NP-FZ100. Поддерживает одновременную зарядку 2 батарей. Работает от USB, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. ЖК дисплей сообщает процесс зарядки отдельно по каждому аккумулятору: 25% / 50% / 75% / 100%. Устройство компактное, не занимает много места в сумке, удобно брать с собой. 2 батареи NP-FZ100 полностью заряжаются за 4 часа 50 минут, 1 батарея – за 3.5 часа.

  • Вход: USB Type C, 5В 2А,
  • Выход: 500 мА х2 или 700 мА х1
  • Размеры: 105.6 х 58.6 х 25 мм
  • Комплектация: зарядное устройство, USB кабель

Литий-ионный аккумулятор Kingma NP-FZ100 – аналог оригинальной батареи Sony NP-FZ100. Напряжение 7.2В, емкость 2000 мАч (14.4 Втч). Обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. Контакты выполнены из чистой меди для более эффективной отдачи энергии, корпус – из жаростойкого АБС пластика. Батарея распознается камерой и корректно показывает уровень заряда.

  • Размеры: 51.7 х 38.7 х 22.7 мм
  • Вес: 60 г

Совместимые камеры:

  • Sony Alpha a9, a9 II, a9 III, a1
  • Sony Alpha a7R III, a7R IV, a7R V
  • Sony Alpha a7 III, a7 IV, a7C, a7C II, a7CR
  • Sony Alpha a7S III
  • Sony Alpha a6600, a6700
  • Sony FX2, FX3, FX30
  • Sony ZV-E1, ZV-E10 II