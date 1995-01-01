Зарядное устройство для 2 аккумуляторов типа Sony NP-F. Подходит для всех вариантов емкости, от NP-F550 до NP-F990. Поддерживает одновременную зарядку 2 батарей. Работает от USB, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. ЖК дисплей сообщает процесс зарядки отдельно по каждому аккумулятору: 25% / 50% / 75% / 100%. Устройство компактное, не занимает много места в сумке, удобно брать с собой. При подаче тока USB 5В 2А пара батарей NP-F750, входящих в комплект, полностью заряжается приблизительно за 10.5 часов.

Вход: USB Type C, 5В 2А,

Выход: 500 мА х2 или 700 мА х1

Размеры: 105.6 х 58.6 х 25 мм

Kingma NP-F750 – литий-ионный аккумулятор высокой емкости, совместимый с широким ассортиментом электроники, включая профессиональные видеокамеры, осветительные приборы, внешние мониторы и так далее. Встроенный чип защищает батарею от глубокого разряда, повышенного напряжения, избыточного заряда, перегрева, короткого замыкания. Батарея имеет контакты из чистой меди для наилучшей проводимости и корпус из жаростойкого АБС пластика.