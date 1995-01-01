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Зарядное устройство Kingma BM058 + 2 аккумулятора EN-EL15 1960 мАч

  • BM058 + 2 аккумулятора EN-EL15 1960 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора EN-EL15 1960 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора EN-EL15 1960 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора EN-EL15 1960 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора EN-EL15 1960 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора EN-EL15 1960 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора EN-EL15 1960 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора EN-EL15 1960 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора EN-EL15 1960 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора EN-EL15 1960 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора EN-EL15 1960 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора EN-EL15 1960 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора EN-EL15 1960 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора EN-EL15 1960 мАч
  • BM058 + 2 аккумулятора EN-EL15 1960 мАч
Код товара:УТ-00084124
Артикул:BM058ENEL15-2BM

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Недорогое зарядное устройство для 2 аккумуляторов Nikon EN-EL15, EN-EL15c. Поддерживает одновременную зарядку 2 батарей. Работает от USB, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. ЖК дисплей сообщает процесс зарядки отдельно по каждому аккумулятору: 25% / 50% / 75% / 100%. Устройство компактное, не занимает много места в сумке, удобно брать с собой.

  • Вход: USB Type C, 5В 2А,
  • Выход: 500 мА х2 или 700 мА х1
  • Размеры: 105.6 х 58.6 х 25 мм

Аккумулятор Kingma K-EN-EL15 – аналог оригинальной батареи Nikon EN-EL15. Аккумулятор можно заряжать или разряжать в любой момент цикла нагрузки без развития эффекта памяти. Он обладает встроенной защитой от избыточной зарядки, глубокого разряда, коротких замыканий и так далее.

  • Напряжение: 7.0 В
  • Емкость: 1960 мАч
  • Размер: 55.6x39.4x20 мм

Совместимые камеры:

  • Nikon Z5, Z5 II, Z6, Z6 II, Z6 III, Z7, Z7 II, Z8
  • Nikon Zf, ZR
  • Nikon D500, D610, D750, D780, D800, D810, D850
  • Nikon D7000, D7100, D7200, D7500
  • другие камеры, использующие аккумулятор EN-EL15c или EN-EL15