Недорогое зарядное устройство для 2 аккумуляторов Nikon EN-EL15, EN-EL15c. Поддерживает одновременную зарядку 2 батарей. Работает от USB, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. ЖК дисплей сообщает процесс зарядки отдельно по каждому аккумулятору: 25% / 50% / 75% / 100%. Устройство компактное, не занимает много места в сумке, удобно брать с собой.

Вход: USB Type C, 5В 2А,

Выход: 500 мА х2 или 700 мА х1

Размеры: 105.6 х 58.6 х 25 мм

Аккумулятор Kingma K-EN-EL15 – аналог оригинальной батареи Nikon EN-EL15. Аккумулятор можно заряжать или разряжать в любой момент цикла нагрузки без развития эффекта памяти. Он обладает встроенной защитой от избыточной зарядки, глубокого разряда, коротких замыканий и так далее.

Напряжение: 7.0 В

Емкость: 1960 мАч

Размер: 55.6x39.4x20 мм

Совместимые камеры: