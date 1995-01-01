Адаптер питания («каплер») Kingma DR-LPE17M устанавливается в батарейный отсек определенных камер Canon EOS M вместо штатного аккумулятора Canon LP-E17. Затем его можно подключить к сетевому адаптеру: штекер 5.5х2.1 мм (DC 5521 «папа»). Каплер также можно использовать с системой питания Tether Tools ONsite Relay, батарейными площадками Kingma, Smallrig и так далее. Использование каплера позволяет снимать фото или видео практически без ограничения по времени, а также снижает нагрев камеры при длительной съемке. Обратите внимание: эта версия не работает с EOS R8, RP, 800D, 850D, 77D

Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор.

Характеристики каплера

Входной ток: постоянный, 7-8.4 В, 2 А

Выходной ток: постоянный, 6-8.4 В

Длина кабеля: 50 см (растягивается до 150 см)

Совместимость

Canon EOS M3, M5, M6, M6 Mark II.

Внимание: для других камер Canon с аккумулятором LP-E17 используйте вариант DR-LPE17.