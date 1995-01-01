Адаптер питания Kingma DR-FZ100 вместо Sony NP-FZ100 (уцененный)
Код товара:УТ-00090212
Артикул:DR-FZ100 (у)
Товар не найден
Описание
Адаптер питания («каплер») Kingma DR-FZ100 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Sony NP-FZ100. Затем он подключается к сетевому или батарейному адаптеру: штекер 5.5х2.1 мм (DC 5521 «папа»). Можно использовать сетевой адаптер Kingma, систему питания Tether Tools ONsite Relay, батарейные площадки Kingma, Smallrig и так далее. Использование каплера позволяет снимать фото или видео практически без ограничения по времени, а также снижает нагрев камеры при длительной съемке.
Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор.
Характеристики
- Входной ток: постоянный, 7-8.4 В, 2 А
- Выходной ток: постоянный, 6-8.4 В
- Длина кабеля: 50 см (растягивается до 150 см)
Совместимые камеры:
- Sony Alpha a9, a9 II, a9 III, a1
- Sony Alpha a7R III, a7R IV, a7R V
- Sony Alpha a7 III, a7 IV, a7 V, a7C, a7C II, a7CR
- Sony Alpha a7S III
- Sony Alpha a6600, a6700
- Sony FX2, FX3, FX30
- Sony ZV-E1, ZV-E10 II