Адаптер питания Kingma DP-W235, D-Tap, вместо Fujifilm NP-W235
Код товара : УТ-00063601
Артикул : DP-W235
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Гарантия производителя 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.071
Описание
Адаптер питания («каплер») Kingma DP-W235 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Fujifilm NP-W235. Затем он подключается к разъему питания D-Tap (обычно присутствует на аккумуляторах типа V-Mount, Gold Mount). Использование каплера значительно продлевает время съемки, а также снижает нагрев камеры при длительном использовании. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор.
Характеристики
- Входной ток: постоянный, 14.4 - 16.8 В
- Выходной ток: постоянный, 7.2 - 8.4 В, 3 А (макс.)
- Длина кабеля: 50 см (120 см в растянутом состоянии)
Совместимые камеры:
- Fujifilm X-H2S, X-H2,
- Fujifilm X-T5, X-T4,
- Fujifilm X-S20
- Fujifilm GFX 50S II, GFX100S, GFX 100 II