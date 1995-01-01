Адаптер питания Kingma DP-W235, D-Tap, вместо Fujifilm NP-W235

0 0 отзывов Код товара : УТ-00063601 Артикул : DP-W235

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Все характеристики Адаптер питания («каплер») Kingma DP-W235 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Fujifilm NP-W235. Затем он подключается к разъему питания D-Tap (обычно присутствует на аккумуляторах типа V-Mount, Gold Mount). Использование каплера значительно продлевает время съемки, а также снижает нагрев камеры при длительном использовании. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор. Задать вопрос 1 690 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Характеристики Характеристики Вес (брутто), г 0.071

Описание Адаптер питания («каплер») Kingma DP-W235 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Fujifilm NP-W235. Затем он подключается к разъему питания D-Tap (обычно присутствует на аккумуляторах типа V-Mount, Gold Mount). Использование каплера значительно продлевает время съемки, а также снижает нагрев камеры при длительном использовании. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор. Характеристики Входной ток: постоянный, 14.4 - 16.8 В

Выходной ток: постоянный, 7.2 - 8.4 В, 3 А (макс.)

Длина кабеля: 50 см (120 см в растянутом состоянии) Совместимые камеры: Fujifilm X-H2S, X-H2,

Fujifilm X-T5, X-T4,

Fujifilm X-S20

Fujifilm GFX 50S II, GFX100S, GFX 100 II

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