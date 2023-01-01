Адаптер питания Kingma DP-LPE6, D-Tap, вместо Canon LP-E6
Код товара : УТ-00063604
Артикул : DP-LPE6
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Гарантия производителя 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.073
Описание
Адаптер питания («каплер») Kingma DP-LPE6 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Canon LP-E6. Затем он подключается к разъему питания D-Tap (обычно присутствует на аккумуляторах типа V-Mount, Gold Mount). Использование каплера значительно продлевает время съемки, а также снижает нагрев камеры при длительном использовании. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор.
Характеристики
- Входной ток: постоянный, 14.4 - 16.8 В
- Выходной ток: постоянный, 7.2 - 8.4 В, 3 А (макс.)
- Длина кабеля: 50 см (120 см в растянутом состоянии)
Совместимость
- Canon EOS 5D, 5D Mark II, 5D Mark III, 5D Mark IV, 6D, EOS 6D Mark II,
- Canon EOS 7D, 7D Mark II, 60D, 70D, 80D, 5Ds, 5DsR,
- Canon EOS R, EOS R5, EOS R6, EOS R6 Mark II
- Canon XC10, XC15
- другие камеры, работающие от аккумуляторов LP-E6, LP-E6N, LP-E6NH