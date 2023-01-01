Адаптер питания Kingma DP-F550, D-Tap, вместо Sony NP-F550
Код товара : УТ-00063598
Артикул : DP-F550
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Гарантия производителя 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.082
Описание
Адаптер питания («каплер») Kingma DP-F550 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумуляторов:
- Sony NP-F550, NP-F750, NP-F970, NP-FM50, NP-QM71, NP-QM91,
- Panasonic VW-VBD1, VW-VBD2, VW-VBD3, VW-VBD815,
- JVC BN-V607U, BN-V615U.
Также может использоваться с широким диапазоном осветителей, накамерных мониторов и других устройств, работающих от батарей типа NP-F.
Другой конец адаптера подключается к разъему питания D-Tap 14.4 - 16.6 Вольт (обычно присутствует на аккумуляторах типа V-Mount, Gold Mount). Использование каплера значительно продлевает время съемки, а также снижает нагрев камеры при длительном использовании. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор.
Совместим с различными фото- и видеокамерами Sony, Panasonic и JVC, использующими перечисленные типы батарей.
Характеристики
- Входной ток: постоянный, 14.4 - 16.8 В
- Выходной ток: постоянный, 7.2 - 8.4 В, 3 А (макс.)
- Длина кабеля: 50 см (120 см в растянутом состоянии)