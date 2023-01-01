Описание

Адаптер питания («каплер») Kingma DP-F550 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумуляторов:

Sony NP-F550, NP-F750, NP-F970, NP-FM50, NP-QM71, NP-QM9 1,

Panasonic VW-VBD1, VW-VBD2, VW-VBD3, VW-VBD815,

JVC BN-V607U, BN-V615U.

Также может использоваться с широким диапазоном осветителей, накамерных мониторов и других устройств, работающих от батарей типа NP-F.

​Другой конец адаптера подключается к разъему питания D-Tap 14.4 - 16.6 Вольт (обычно присутствует на аккумуляторах типа V-Mount, Gold Mount). Использование каплера значительно продлевает время съемки, а также снижает нагрев камеры при длительном использовании. Благодаря встроенному чипу при подаче питания камера распознает каплер как полностью заряженный аккумулятор.

Совместим с различными фото- и видеокамерами Sony, Panasonic и JVC, использующими перечисленные типы батарей.

Характеристики