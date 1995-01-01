HDMI-свитчер (переключатель) позволяет подключить два устройства к одному монитору или, наоборот, одно устройство к двум мониторам, а затем переключаться между ними одним нажатием на кнопку. Обратите внимание: свитчер не может работать с 2 устройствами ввода или вывода одновременно.

Смысл использования заключается в том, что вам не нужно постоянно перетыкать провода, если вы хотите, к примеру, подключить к монитору ноутбук и игровую консоль, а у монитора всего 1 HDMI вход. Или если вам часто нужно переключаться, допустим, между компьютерным монитором и телевизором / проектором.

Свитчер поддерживает стандарт HDMI 2.1, что позволяет передавать 8К видео с частотой 60 кадров/с или 4К видео с частотой 120 кадров/с.

Гнезда HDMI Type A.