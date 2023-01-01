Зарядное устройство Kingma BM045-FW50, для 3х Sony NP-FW50, USB Type-C
Код товара : УТ-00070087
Артикул : BM045-FW50
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Гарантия производителя 6 месяцев
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Описание
Компактное зарядное устройство для 3 аккумуляторов Sony NP-FW50. Экономит время и место на рабочем столе. Работает от 2 источников: или от сетевого адаптера или от порта USB Type C, что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге – где бы вы ни находились. Статус зарядки показывается с помощью 3 светодиодных индикаторов: красный – батарея заряжается, зеленый – батарея заряжена. Имеется встроенная защита от повышенного напряжения / повышенной силы тока, короткого замыкания, избыточного заряда и так далее.
Характеристики:
- Ток на вход: DC 12 В 2A (24 Вт) Type-C 9V 2A (18 Вт)
- Ток на выход: 8,4 В 1.7A (* 1-батарея) 0.85A (* 2-батареи) 0.55A (* 3-батареи)
- Вес: 250 гр
Совместимость:
- Alpha A3000 Alpha a5000 Alpha a6000 A6300 A6500
- Alpha 7 a7 Alpha 7R a7R Alpha 7 s a7S
- NEX-3 NEX-3N NEX-5 NEX-5N NEX-5R NEX-5T NEX-6 NEX-7 NEX-C3 NEX-F3
- Cyber-shot DSC-RX10 DSC-RX10M3 DSC-RX10M2
Аккумуляторы в комплект не входят!