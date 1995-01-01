Аккумулятор Kingma Gold Mount 14.8В 6600 мАч 95 Втч
Код товара : УТ-00074404
Артикул : AN-95W
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Гарантия производителя 6 месяцев
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Описание
Литий-ионный аккумулятор с креплением типа Gold Mount. Напряжение 14.8В, емкость 6600 мАч (95 Втч), сила тока 7А (макс). Используется для питания профессиональных видео- и кинокамер, светодиодных осветителей, а также в составе сборок (ригов) для питания беззеркальных камер вместе с различными навесными аксессуарами. Сбоку на корпусе расположены разъемы D-Tap (14.8В 7A, вход / выход), DC 5.5х2.1 мм (14.8В 7A, вход / выход) и USB-A (5В 2.1А, только выход). Для проверки уровня заряда сбоку расположена кнопка и 4 светодиодных индикатора. Контакты разъемов V-Mount и D-Tap выполнены из чистой меди для лучшей электропроводимости. Аккумулятор имеет встроенную защиту от перегрева, короткого замыкания, скачков напряжения, глубокого разряда и избыточного заряда.
Характеристики:
- Ёмкость аккумулятора: 6600 мАч, 95 Втч
- Напряжение: 14.8 В
- Выход BP (контакты Gold Mount) / D-Tap / DC: 14.8В 7А (макс)
- Вход BP (контакты Gold Mount) / D-Tap / DC: 16.8В
- Выход USB-А: 5В 2.1 (макс).
- Размеры: 152 х 96 х 38 мм
- Материал корпуса: АБС пластик + негорючий поликарбонат
- Вес: 600 г
Обратите внимание: литиевые аккумуляторы емкостью свыше 160 Втч не допускаются к провозу авиатранспортом.