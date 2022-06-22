Переходное кольцо Киев 60 - Мамия 645 (б.у. состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00060124
Артикул : б/у-Н1 КС 2022-06-22
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
4 500 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 125124
Переходное кольцо для установки оптики.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
Комплектация: -.
Гарантия 14 дней.