Адаптер K&F Concept M42 - EOS R (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073782 Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-03-04/05

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Задать вопрос Причина уценки: Небольшие следы эксплуатации. 2 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 138782 K&F M42 - EOS R адаптер (объективы m42 на камеры Canon Eos R) Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

Комплектация: Адаптер, коробка.

Гарантия 14 дней

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