Адаптер K&F Concept M42 - EOS R (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073782
Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-03-04/05
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации.
2 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 138782
K&F M42 - EOS R адаптер (объективы m42 на камеры Canon Eos R)
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
Комплектация: Адаптер, коробка.
Гарантия 14 дней
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