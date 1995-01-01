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Штатив K&F Concept S255A3 с 2D головой BV01 (уцененный)

  • S255A3 с 2D головой BV01
  • S255A3 с 2D головой BV01
  • S255A3 с 2D головой BV01
  • S255A3 с 2D головой BV01
  • S255A3 с 2D головой BV01
  • S255A3 с 2D головой BV01
  • S255A3 с 2D головой BV01
  • S255A3 с 2D головой BV01
  • S255A3 с 2D головой BV01
  • S255A3 с 2D головой BV01
  • S255A3 с 2D головой BV01
  • S255A3 с 2D головой BV01
  • S255A3 с 2D головой BV01
  • S255A3 с 2D головой BV01
  • S255A3 с 2D головой BV01
  • S255A3 с 2D головой BV01
  • S255A3 с 2D головой BV01
Код товара:УТ-00093346
Артикул:KF09.126 (у)

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Штатив K&F Concept S255A3 с 2D головой BV01 обладает уникальной пентагональной формой трубы, что придает ему не только современный внешний вид, но и улучшает устойчивость на любой поверхности. С весом всего 1,2 кг и 46 см в сложенном положении, этот штатив легко брать с собой в путешествия, на выездные съемки или использовать в повседневной жизни. Независимо от условий, будь то неровная местность или городская среда, он обеспечивает стабильную поддержку для вашего устройства.

Комплект дополнен держателем для телефона и планшета, а также Bluetooth пультом, что делает штатив отличным вариантом для стриминга, видеоконференций и фотосъемки. Высота штатива регулируется от 48 до 190 см, что позволяет выбирать нужный ракурс для съемки. С помощью 3D-панорамной головы с возможностью вращения на 360°, вы можете снимать широкоугольные кадры под различными углами.

Комплектация:

  • Штатив
  • Пульт ДУ
  • Быстросъемная площадка (2 шт)
  • Держатель смартфона
  • Чехол