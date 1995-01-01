K&F Concept O235A1 – туристический штатив начального уровня, легкий и компактный, с базовым минимумом функций. При собственном весе 1.2 кг он выдерживает нагрузки до 10 кг. Штатив компактно складывается до 48 см, большим преимуществом является то, что диаметр сложенных ног составляет всего 62 мм: штатив легко ложится в руку, как бутылка воды. Замки ног клипсовые, под резиновыми наконечниками спрятаны шипы для рыхлого грунта, снега и тому подобных поверхностей. Предусмотрен крюк для подвешивания балласта – это заметно повышает устойчивость в ветренную погоду.

Центральная колонна переворачивается для съемки от уровня земли.

Голова штатива шаровая, диаметр шара составляет 40 мм, поэтому она хорошо выдерживает даже тяжелые камеры. Сверху на головке есть пузырьковый уровень для удобства выравнивания камеры по линии горизонта, а панорамирующая база с отдельным замком дают возможность вращать зафиксированную по другим осям камеру – например, для съемки панорам из нескольких кадров. Штативная площадка выполнена по стандарту Arca Swiss, ее можно заменить на более длинные аналоги или L-образные пластины. Многие клетки или объективы со штативными лапками устанавливаются на штатив напрямую.

В комплекте со штативом идет тонкий чехол, набор инструмента, а также дополнительный адаптер для смартфонов и планшетов.

Характеристики