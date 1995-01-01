Ультрафиолетовый светофильтр K&F Concept Nano-X B270 MCUV предотвращает попадание прямых солнечных лучей на матрицу цифровой камеры, что позволяет снизить лишнюю "засвеченность" и дымку при съёмке в условиях яркого света. Благодаря тому, что фильтр не влияет на освещение и цвета, его часто используют как защитную линзу для объектива, ведь в случае повреждения, ремонт самой сложной оптики будет гораздо дороже.

В модели используется специальное стекло, которое в 4 раза прочнее обычного оптического стекла. 18 различных слоёв добавили аксессуару устойчивость к царапинам и олеофобное покрытие Green Coated, позволяющее избежать оставшихся следов от пальцев и жирных пятен.

Компания K&F Concept - один из ведущих производителей аксессуаров для фотографов и видеооператоров. Начиная с 2011 года компания выпускает светофильтры любого типа: от распространённых UV, ND, CPL до специальных Black Mist и Shimmer Diffusion. K&F Concept завоевала первый приз в Japanese Digital Camera Grand Prix в течение пяти лет подряд.