K&F Concept MS28 – карманный мультитул «10 в 1», который включает 6 шестигранных ключей (2, 2.5, 3, 4, 5, 3/16"), ключ T25 Torx, крестовую отвертку (Phillips), шлицевую (SL7) и плоскую отвертку с толстой рабочей частью (аналог монетки). Также предусмотрены резьбовые отверстия для ношения запасных винтов: 2х 3/8" и 5х 1/4". Инструмент очень компактный и легкий (8.6 см в длину, вес 90 г), помещается практически в любой карман. Есть отверстие для крепления ремешка.

Высококачественные материалы: корпус мультитула изготовлен из алюминиевого сплава, а сами ключи и отвертки – из нержавеющей стали. Пластина посередине дополнительно защищает от случайного выдвижения ключей, чтобы они не поцарапали оборудование и не порвали одежду.



Широкий спектр применения. Мультитул K&F Concept MS28 идеально подходит для сборки фотооборудования: установка штативных площадок, дополнительных кронштейнов и держателей, протяжки штативов и моноподов и так далее. Также может использоваться для сборки мебели, ремонта велосипедов, мелкого автомобильного или домашнего ремонта.