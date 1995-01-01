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Адаптер K&F Concept M42-NIK, для объективов M42 на камеры Nikon F, с линзой

  • M42-NIK, объективы M42 на камеры Nikon F, с линзой
  • M42-NIK, объективы M42 на камеры Nikon F, с линзой
  • M42-NIK, объективы M42 на камеры Nikon F, с линзой
  • M42-NIK, объективы M42 на камеры Nikon F, с линзой
  • M42-NIK, объективы M42 на камеры Nikon F, с линзой
  • M42-NIK, объективы M42 на камеры Nikon F, с линзой
  • M42-NIK, объективы M42 на камеры Nikon F, с линзой
  • M42-NIK, объективы M42 на камеры Nikon F, с линзой
  • M42-NIK, объективы M42 на камеры Nikon F, с линзой
Код товара:УТ-00087010
Артикул:KF06.119

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Адаптер K&F Concept M42-Nik предназначен для установки мануальной оптики с резьбовым креплением M42 на зеркальные камеры Nikon (байонет Nikon F). Управление объективом (фокусировка, диафрагмирование) осуществляется полностью вручную. Обратите внимание, что у переходника нет чипа («одуванчика»), поэтому подтверждение фокусировки работать не будет. Рекомендуется использовать LiveView-режим камеры (визирование по ЖК-экрану), а для использования оптического видоискателя – специальные фокусировочные экраны (матированные, с клиньями Додена и так далее, если такие есть для вашей модели камеры). Также можно фокусироваться по шкале дистанций на объективе.

Встроенная линза позволяет компенсировать разницу длины рабочих отрезков для фокусировки на бесконечность.

На некоторых камерах необходимо выбрать опцию «Съемка без объектива» в меню настроек, чтобы разблокировать возможность спуска затвора. Многие мануальные объективы переходят за точку бесконечности при фокусировке, поэтому при съемке пейзажа или астрофотографии рекомендуется проверять фокус с помощью увеличения выбранной области.