Адаптер K&F Concept M42-NEX предназначен для установки мануальной оптики с резьбовым креплением M42 на беззеркальные камеры c байонетом Sony E (Alpha и NEX). Управление объективом (фокусировка, диафрагмирование) осуществляется полностью вручную, однако современные камеры умеют автоматически выставлять экспозицию, а также обеспечивают помощь при фокусировке (фокус-пикинг, увеличение выбранной области), что делает съемку со старыми объективами не таким уж и сложным занятием.

Корпус адаптера выполнен из алюминиевого сплава, резьбовое и байонетное крепления – из хромированной латуни. Ребристая внешняя поверхность облегчает установку на камеру. Внутренняя поверхность также ребристая – для поглощения отраженного света, который может вызывать потерю контраста и ореолы.

На некоторых камерах необходимо выбрать опцию «Съемка без объектива» в меню настроек, чтобы разблокировать возможность спуска затвора. Многие мануальные объективы переходят за точку бесконечности при фокусировке, поэтому при съемке пейзажа или астрофотографии рекомендуется проверять фокус с помощью увеличения выбранной области.

Адаптеры K&F Concept M42-NEX (KF06.067) и M42-NEX IV PRO (KF06.498) не имеют функциональных отличий между собой, они отличаются только дизайном корпуса.