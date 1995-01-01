Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Адаптер K&F Concept M42-L/M, для объективов M42 на камеры Leica M

  • M42-L/M, объективы M42 на камеры Leica M
  • M42-L/M, объективы M42 на камеры Leica M
  • M42-L/M, объективы M42 на камеры Leica M
  • M42-L/M, объективы M42 на камеры Leica M
  • M42-L/M, объективы M42 на камеры Leica M
  • M42-L/M, объективы M42 на камеры Leica M
  • M42-L/M, объективы M42 на камеры Leica M
  • M42-L/M, объективы M42 на камеры Leica M
  • M42-L/M, объективы M42 на камеры Leica M
  • M42-L/M, объективы M42 на камеры Leica M
  • M42-L/M, объективы M42 на камеры Leica M
  • M42-L/M, объективы M42 на камеры Leica M
  • M42-L/M, объективы M42 на камеры Leica M
Код товара:УТ-00087007
Артикул:KF06.163

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Адаптер K&F Concept M42-L/M предназначен для установки мануальной оптики с резьбовым креплением M42 на дальномерные камеры c байонетом Leica M. Управление объективом (фокусировка, диафрагмирование) осуществляется полностью вручную. Обратите внимание, что оптический дальномер камеры не будет работать корректно, для фокусировки рекомендуется использовать LiveView-режим камеры (визирование по ЖК-экрану). Если такого режима нет, фокусироваться придется на глаз, ориентируясь на шкалу дистанций на объективе.

Корпус адаптера выполнен из алюминиевого сплава, резьбовое и байонетное крепления – из хромированной латуни. Ребристая внешняя поверхность облегчает установку на камеру. Внутренняя поверхность матирована для поглощения отраженного света, который может вызывать потерю контраста и ореолы.

На некоторых камерах необходимо выбрать опцию «Съемка без объектива» в меню настроек, чтобы разблокировать возможность спуска затвора. Многие мануальные объективы переходят за точку бесконечности при фокусировке, поэтому при съемке пейзажа или астрофотографии рекомендуется проверять фокус с помощью увеличения выбранной области.