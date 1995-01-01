Адаптер K&F Concept M42-L/M предназначен для установки мануальной оптики с резьбовым креплением M42 на дальномерные камеры c байонетом Leica M. Управление объективом (фокусировка, диафрагмирование) осуществляется полностью вручную. Обратите внимание, что оптический дальномер камеры не будет работать корректно, для фокусировки рекомендуется использовать LiveView-режим камеры (визирование по ЖК-экрану). Если такого режима нет, фокусироваться придется на глаз, ориентируясь на шкалу дистанций на объективе.

Корпус адаптера выполнен из алюминиевого сплава, резьбовое и байонетное крепления – из хромированной латуни. Ребристая внешняя поверхность облегчает установку на камеру. Внутренняя поверхность матирована для поглощения отраженного света, который может вызывать потерю контраста и ореолы.

На некоторых камерах необходимо выбрать опцию «Съемка без объектива» в меню настроек, чтобы разблокировать возможность спуска затвора. Многие мануальные объективы переходят за точку бесконечности при фокусировке, поэтому при съемке пейзажа или астрофотографии рекомендуется проверять фокус с помощью увеличения выбранной области.