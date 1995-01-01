Адаптер K&F Concept M39-L предназначен для установки мануальной оптики с резьбовым креплением Leica M39 на беззеркальные камеры с байонетом L-Mount (Leica, Panasonic, Sigma). Управление объективом (фокусировка, диафрагмирование) осуществляется полностью вручную, однако современные камеры умеют автоматически выставлять экспозицию, а также обеспечивают помощь при фокусировке (фокус-пикинг, увеличение выбранной области), что делает съемку со старыми объективами не таким уж и сложным занятием.

Адаптер выполнен из алюминиевого сплава и латуни. Ребристая внешняя поверхность облегчает установку на камеру.

На некоторых камерах необходимо выбрать опцию «Съемка без объектива» в меню настроек, чтобы разблокировать возможность спуска затвора. Многие мануальные объективы переходят за точку бесконечности при фокусировке, поэтому при съемке пейзажа или астрофотографии рекомендуется проверять фокус с помощью увеличения выбранной области.

Обратите внимание: адаптер предназначен для дальномерной оптики с рабочим отрезком 28.8 мм (для камер Leica, Зоркий, ФЭД). Он не подходит для зеркальной оптики с рабочим отрезком 45.2 мм (ранние камеры Зенит).