Прочный и устойчивый

Изготовлен из высококачественного металла, что делает конструкцию более устойчивой, долговечной и портативной; основание штатива с удлинителем помогает дополнительно стабилизировать подставку, встроенные складные длинные ножки и нескользящие ножки делают основание больше и устойчивее.

Расширяемая регулировка

Специальная конструкция пряжки позволяет регулировать угол, можно свободно регулировать от 112 см до 280 см по высоте, грузоподъемность до 8 кг, подходит для различных сценариев съемки. Все соединительные детали изготовлены из металла, что обеспечивает большую прочность.

Широкая совместимость

Верхняя часть штатива оснащена стандартным винтовым стержнем 1/4". Регулируется на 180 градусов спереди назад. Подходит для основных фотопринадлежностей, головок, кольцевых вспышек, видеосвета и многого другого. Легко совместим со вспышками, цифровыми камерами, стробоскопами, смартфонами и многим другим. Идеально подходит как для наружного, так и для внутреннего использования, обеспечивая вам надежную поддержку для удовлетворения ваших различных потребностей.