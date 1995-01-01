Штатив K&F Concept K254C2 с шаровой головой BH-36L, карбон

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Код товара: УТ-00087028 Артикул: KF09.123 Код товара: УТ-00087028 Артикул: KF09.123 Максимальная высота, см 162 Безопасная нагрузка, кг 8 Длина в сложенном виде, см 41 Вес, г 1100 Комплектация штатива С головкой Головка шаровая BH-36L (гнездо под винт 3/8") Пузырьковый уровень есть Количество секций 4 Быстросъемная площадка есть Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Максимальная высота, см 162 Безопасная нагрузка, кг 8 Длина в сложенном виде, см 41 Вес, г 1100 Комплектация штатива С головкой Характеристики Головка шаровая BH-36L (гнездо под винт 3/8") Пузырьковый уровень есть Количество секций 4 Быстросъемная площадка есть Диаметр ног 25 мм Максимальная нагрузка 8 кг Минимальная высота 54 см Максимальная высота 162 см Длина в сложенном положении 41,5 см Материал карбон Страна производства Китай Физические характеристики Вес 1,1 кг Описание K&F Concept K254C2 с шаровой головой BH-36L – это профессиональный карбоновый штатив, который сочетает ультралегкий вес, прочность и удобство использования. Подходит для фотографов, видеографов, блогеров и путешественников, которым необходим надежный инструмент для съемки в любых условиях. Легкость, Прочность и Максимальная Универсальность - K&F Concept K254C2. Преимущества и особенности: Карбоновая конструкция – прочный и легкий материал, обеспечивающий устойчивость при минимальном весе.

Максимальная высота – 165 см, что позволяет снимать с различных ракурсов.

Компактность – складывается до 46 см, удобен для транспортировки и путешествий.

Грузоподъемность 10 кг – выдерживает профессиональные камеры, объективы и видеоустройства.

360° панорамная головка – идеально подходит для панорамных съемок и плавных видеокадров.

Съемная центральная колонна – позволяет превратить штатив в монопод для динамической съемки.

Разные углы наклона ножек – 22°/45°/75°, удобны для низкоуровневой съемки и сложных условий.

Быстрая фиксация – удобный зажимной механизм, который позволяет мгновенно регулировать высоту.

Нескользящие прорезиненные ножки – обеспечивают устойчивость на любых поверхностях.

Полностью обслуживаемая конструкция – все детали можно заменить при необходимости. Комплектация: Штатив K254C2

Шаровая головка BH-36L

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