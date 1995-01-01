Штатив K&F Concept K254C2 с шаровой головой BH-36L, карбон
Код товара:УТ-00087028
Артикул:KF09.123
Товар не найден
Характеристики
Максимальная высота, см162
Безопасная нагрузка, кг8
Длина в сложенном виде, см41
Вес, г1100
Комплектация штативаС головкой
Головкашаровая BH-36L (гнездо под винт 3/8")
Пузырьковый уровеньесть
Количество секций4
Быстросъемная площадкаесть
Диаметр ног25 мм
Максимальная нагрузка8 кг
Минимальная высота54 см
Максимальная высота162 см
Длина в сложенном положении41,5 см
Материалкарбон
Страна производстваКитай
Вес1,1 кг
Описание
K&F Concept K254C2 с шаровой головой BH-36L – это профессиональный карбоновый штатив, который сочетает ультралегкий вес, прочность и удобство использования. Подходит для фотографов, видеографов, блогеров и путешественников, которым необходим надежный инструмент для съемки в любых условиях. Легкость, Прочность и Максимальная Универсальность - K&F Concept K254C2.
Преимущества и особенности:
- Карбоновая конструкция – прочный и легкий материал, обеспечивающий устойчивость при минимальном весе.
- Максимальная высота – 165 см, что позволяет снимать с различных ракурсов.
- Компактность – складывается до 46 см, удобен для транспортировки и путешествий.
- Грузоподъемность 10 кг – выдерживает профессиональные камеры, объективы и видеоустройства.
- 360° панорамная головка – идеально подходит для панорамных съемок и плавных видеокадров.
- Съемная центральная колонна – позволяет превратить штатив в монопод для динамической съемки.
- Разные углы наклона ножек – 22°/45°/75°, удобны для низкоуровневой съемки и сложных условий.
- Быстрая фиксация – удобный зажимной механизм, который позволяет мгновенно регулировать высоту.
- Нескользящие прорезиненные ножки – обеспечивают устойчивость на любых поверхностях.
- Полностью обслуживаемая конструкция – все детали можно заменить при необходимости.
Комплектация:
- Штатив K254C2
- Шаровая головка BH-36L
- Чехол для переноски