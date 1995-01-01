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Штатив K&F Concept K254C2 с шаровой головой BH-36L, карбон

  • K254C2 с шаровой головой BH-36L, карбон
  • K254C2 с шаровой головой BH-36L, карбон
  • K254C2 с шаровой головой BH-36L, карбон
  • K254C2 с шаровой головой BH-36L, карбон
  • K254C2 с шаровой головой BH-36L, карбон
  • K254C2 с шаровой головой BH-36L, карбон
  • K254C2 с шаровой головой BH-36L, карбон
  • K254C2 с шаровой головой BH-36L, карбон
  • K254C2 с шаровой головой BH-36L, карбон
  • K254C2 с шаровой головой BH-36L, карбон
  • K254C2 с шаровой головой BH-36L, карбон
Код товара:УТ-00087028
Артикул:KF09.123

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

K&F Concept K254C2 с шаровой головой BH-36L – это профессиональный карбоновый штатив, который сочетает ультралегкий вес, прочность и удобство использования. Подходит для фотографов, видеографов, блогеров и путешественников, которым необходим надежный инструмент для съемки в любых условиях. Легкость, Прочность и Максимальная Универсальность - K&F Concept K254C2.

Преимущества и особенности:

  • Карбоновая конструкция – прочный и легкий материал, обеспечивающий устойчивость при минимальном весе.
  • Максимальная высота – 165 см, что позволяет снимать с различных ракурсов.
  • Компактность – складывается до 46 см, удобен для транспортировки и путешествий.
  • Грузоподъемность 10 кг – выдерживает профессиональные камеры, объективы и видеоустройства.
  • 360° панорамная головка – идеально подходит для панорамных съемок и плавных видеокадров.
  • Съемная центральная колонна – позволяет превратить штатив в монопод для динамической съемки.
  • Разные углы наклона ножек – 22°/45°/75°, удобны для низкоуровневой съемки и сложных условий.
  • Быстрая фиксация – удобный зажимной механизм, который позволяет мгновенно регулировать высоту.
  • Нескользящие прорезиненные ножки – обеспечивают устойчивость на любых поверхностях.
  • Полностью обслуживаемая конструкция – все детали можно заменить при необходимости.

Комплектация:

  • Штатив K254C2
  • Шаровая головка BH-36L
  • Чехол для переноски