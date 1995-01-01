K&F Concept D254C1 с шаровой головой BH-28L – это профессиональный карбоновый штатив, который сочетает ультралегкий вес, прочность и удобство использования. Подходит для фотографов, видеографов, блогеров и путешественников, которым необходим надежный инструмент для съемки в любых условиях. Штатив можно превратить в монопод - достаточно просто открутить одну из ножек штатива.

Длина штатива в сложенном состоянии - 41 см. Максимальная рабочая высота штатива вместе с головой - 160 см. Грузоподъемность - 10 кг. Штативную голову BH-28L можно поворачивать на 180°. С помощью кнопки регулировки угла наклона вы можете просто нажать и отпустить кнопку, чтобы быстро отрегулировать угол открытия и закрытия трех ножек; штатив поможет вам достичь самого низкого угла при макросъемке через перевернутую центральную ось. В комплект входит штатив D254C1, штативная головка штатив BH-28L.

Компания K&F Concept - один из ведущих производителей аксессуаров для фотографов и видеооператоров. Начиная с 2011 года компания K&F Concept завоевала первый приз в Japanese Digital Camera Grand Prix в течение пяти лет подряд.