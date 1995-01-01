Ультрафиолетовый светофильтр K&F Concept HMC UV, Blue Coated в компактном формате. Линза изготовлена из японского оптического стекла, а рама из алюминия. Толщина конструкции гораздо тоньше аналогов и составляет всего 3.33 мм. Аксессуар отлично справится с ролью защитной линзы вашей оптики. UV фильтры уменьшают лишнее излучение, что попадает на матрицу, благодаря чему вы сможете избавиться от световой дымки. Модель имеет специальное покрытие "Blue Coated" сокращающее количество бликов, а также повышающее светопропускную способность.

Компания K&F Concept - один из ведущих производителей аксессуаров для фотографов и видеооператоров. Начиная с 2011 года компания выпускает светофильтры любого типа: от распространённых UV, ND, CPL до специальных Black Mist и Shimmer Diffusion. K&F Concept завоевала первый приз в Japanese Digital Camera Grand Prix в течение пяти лет подряд.