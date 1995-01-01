Профессиональный видеоштатив K&F Concept VA18 с видеоголовкой VH081, которая может осуществлять панорамирование на 360° и наклон на -70° / 90° с помощью балансировочного механизма и управления демпфированием, что делает ее превосходной для вертикальных и панорамных съемок и съемки с низкого ракурса.

Штатив изготовлен из высокопрочных двухрядных трубок из алюминиевого сплава и имеет основание чаши диаметром 75 мм. Съемная ручка позволяет использовать как левше, так и правше. Гидравлическая головка имеет быстродействующий фиксатор с боковым нажатием, который позволяет быстро и безопасно устанавливать и снимать камеру, нажав боковую кнопку фиксатора и отрегулировав ручку.

Отлично подходит как для съемки в помещении, так и для уличной фото видеосъемки. Штатив имеет отверстие с резьбой 1/4 дюйма для подключения к другому фотооборудованию, такому как мониторы, светодиодные фонари, унивесальные крепления и т. д. Штатив можно поднять с 84 см до 184 см и закрепить его с помощью откидных замков. Длина в сложенном виде составляет 88 см. В комплект поставки входит чехол для удобного хранения и транспортировки.