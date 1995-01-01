Легкий и прочный штатив для ваших съемок

Штатив K&F Concept T254A7 с шаровой головой BH-28L и горизонтальной штангой представляет собой высококачественное решение для фотографов и видеографов, требующих стабильности и гибкости в любых условиях съемки. Штатив изготовлен из легкого и прочного алюминиевого сплава, что обеспечивает его долговечность и надежность при весе всего 2 кг.

Для любых целей и задач

Благодаря наклонной колонне вы получите больше возможностей в поиске необычного ракурса, в том числе и для макросъёмки. Одну из ножек можно соединить с колонной и получить профессиональный монопод.

Шаровая голова BH-28L

Штатив оснащен шаровой головой BH-28L, которая обеспечивает плавное и точное позиционирование камеры. Голова поддерживает панорамирование на 360° и имеет встроенный пузырьковый уровень, что упрощает создание идеально ровных снимков.

Надежная и безопасная установка

Максимальная нагрузка штатива составляет 10 кг, что позволяет использовать его с тяжелыми профессиональными камерами и объективами. В дополнение к этому, ножки штатива оснащены независимыми замками и могут быть установлены под различными углами, что дает дополнительную гибкость при установке на неровных поверхностях.

Комплектация: