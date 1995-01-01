Недорогой, легкий и компактный туристический штатив с высокой безопасной нагрузкой: увеличенный диаметр шара позволяет использовать его с камерами весом до 8 кг. Новая технология обеспечивает плавное вращение шара без использования смазки, а отдельный блокиратор оси панорамирования позволяет создавать панорамы из нескольких кадров. Штативная площадка выполнена по стандарту Arca Swiss, что дает возможность использовать другие, более длинные или L-образные площадки, а также напрямую устанавливать камеры в клетках. Головка съемная: устанавливается на стандартный винт 3/8".

В комплекте идет двусторонний зажим для телефонов и планшетов, благодаря которому на штатив можно поставить даже 11" планшет типа Apple iPad Pro. Также в комплекте беспроводной Bluetooth пульт, который работает с устройствами на базе iOS и Android. Пульт дает возможность спускать затвор или начинать запись видео с расстояния до 10 м, что очень удобно для съемки автопортретов и записи коротких видео.

Штатив оснащен крюком для подвески груза, что повышает его устойчивость в ветренную погоду. Длина в сложенном состоянии – всего 46 см, штатив легко помещается во многие фоторюкзаки, нет необходимости крепить его снаружи. Максимальная высота 190 см позволяет делать кадры с верхнего ракурса. 2 пузырьковых уровня (один на головке, второй на крестовине штатива) упрощают выравнивание камеры по линии горизонта. Все 3 ноги оснащены согревающими накладками из плотного поролона. При этом общий диаметр ног в сложенном положении составляет всего 7 см – штатив ложится в руку как бутылка воды.

Комплектация

Штатив

Зажим для телефона и планшета

Быстросъемные площадки: 2 шт.

Пульт Bluetooth

Сумка для хранения и транспортировки

Характеристики