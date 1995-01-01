Штатив K&F Concept S254A3 с 2D головой BV01 весит всего 1,36 кг, он спроектирован для обеспечения стабильности и портативности и оснащен уникальным диаметром ног пятиугольной формы, которая обеспечивает повышенную прочность и простоту складывания. Благодаря компактному размеру в сложенном виде - 46 см - его легко переносить, что делает его идеальным для путешествий и съемок на открытом воздухе.

Высоту штатива можно регулировать от 48 до 173 см. Он идеально подходит для фотосъемки, видеозаписи, прямых трансляций и видеоблогинга. Головка штатива выдерживает нагрузку до 4 кг, поддерживает горизонтальное вращение на 360°, угол наклона регулируется +100°/-70°, быстросъемная площадка может быть установлена горизонтально, что обеспечивает удобную съемку.

Регулируемая штанга: очень плавная. После полного раскрытия штатива высоту можно увеличить, ослабив регулировочный винт штанги. Нижний крюк центральной штанги позволяет подвешивать другие предметы, например, фотосумку, для повышения устойчивости.