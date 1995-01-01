Штатив K&F Concept K254A7 с гидравлической видеоголовой FH-03 имеет плавную регулировку демпфирования, что позволяет выполнять съемку сверху и панорамную съемку, удовлетворяя потребности фотографов в различных сценах съемки. Уникальная структура центральной оси позволяет регулировать угол наклона от 0° до 120° и выполнять горизонтальную панораму на 360°.

Максимальная нагрузка на головку составляет 5 кг. Она поддерживает наклон на +90° / -90° и панорамную съемку на 360°, что позволяет захватывать кадры под разными углами. Максимальная высота штатива достигает 2,31 метра, а в сложенном виде он имеет размер 54 см.

Четырехсекционная конструкция ножек и увеличенный диаметр центральной оси обеспечивают стабильность и уменьшают вибрацию во время съемки. Штативная головка оснащена посадочными креплениями 1/4" и 3/8", что подойдет для большинства оборудования.