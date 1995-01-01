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Штатив K&F Concept K254A3 с шаровой головой BH-28L

  • K254A3 с шаровой головой BH-28L
  • K254A3 с шаровой головой BH-28L
  • K254A3 с шаровой головой BH-28L
  • K254A3 с шаровой головой BH-28L
  • K254A3 с шаровой головой BH-28L
  • K254A3 с шаровой головой BH-28L
  • K254A3 с шаровой головой BH-28L
  • K254A3 с шаровой головой BH-28L
  • K254A3 с шаровой головой BH-28L
  • K254A3 с шаровой головой BH-28L
  • K254A3 с шаровой головой BH-28L
  • K254A3 с шаровой головой BH-28L
  • K254A3 с шаровой головой BH-28L
Код товара:УТ-00087037
Артикул:KF09.089V1

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Штатив K&F Concept K254A3 с шаровой головой BH-28L изготовлен из высококачественного магниево-алюминиевого сплава и имеет грузоподъёмность до 10 кг. Штатив имеет 4 выдвижных секции. Высота съёмки регулируется от 54 до 171 см. Центральная колонна также регулируется по высоте, а при необходимости её можно перевернуть для съёмки с нижнего ракурса.

Снизу колонна имеет отводной крюк, на который можно подвесить груз для повышения устойчивости штатива. Штатив имеет одну съёмную ножку, которую можно трансформировать в полноразмерный высокий монопод, соединив с центральной колонной. Высота съёмки может регулироваться от 54 до 171 см.
Съёмная шаровая головка может поворачиваться на 360 градусов, в основании имеется градуированная шкала. Также головка оснащена съёмной площадкой с винтом 1/4" и пузырьковым уровнем. Минимальная высота съёмки: 54 см.

Преимущества:

  • Выполнен из прочного и качественного алюминия, не подвержен коррозии
  • Обладает компактными габаритами
  • Удобен для транспортировки в небольшой сумке
  • Угол наклона каждой ножки регулируется отдельно
  • Пузырьковый уровень позволяет точно отрегулировать камеру
  • Штатив легко трансформируется в монопод
  • Металлический поворотный замок повышает стабильность конструкции
  • Шаровая головка поворачивается на 360 градусов, обеспечивая широкий диапазон съемки