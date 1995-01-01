Штатив K&F Concept K254A3 с шаровой головой BH-28L изготовлен из высококачественного магниево-алюминиевого сплава и имеет грузоподъёмность до 10 кг. Штатив имеет 4 выдвижных секции. Высота съёмки регулируется от 54 до 171 см. Центральная колонна также регулируется по высоте, а при необходимости её можно перевернуть для съёмки с нижнего ракурса.

Снизу колонна имеет отводной крюк, на который можно подвесить груз для повышения устойчивости штатива. Штатив имеет одну съёмную ножку, которую можно трансформировать в полноразмерный высокий монопод, соединив с центральной колонной. Высота съёмки может регулироваться от 54 до 171 см.

Съёмная шаровая головка может поворачиваться на 360 градусов, в основании имеется градуированная шкала. Также головка оснащена съёмной площадкой с винтом 1/4" и пузырьковым уровнем. Минимальная высота съёмки: 54 см.

Преимущества: