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Штатив K&F Concept K234A7 с видеоголовой FH-03

  • K234A7 с видеоголовой FH-03
  • K234A7 с видеоголовой FH-03
  • K234A7 с видеоголовой FH-03
  • K234A7 с видеоголовой FH-03
  • K234A7 с видеоголовой FH-03
  • K234A7 с видеоголовой FH-03
  • K234A7 с видеоголовой FH-03
  • K234A7 с видеоголовой FH-03
  • K234A7 с видеоголовой FH-03
  • K234A7 с видеоголовой FH-03
  • K234A7 с видеоголовой FH-03
  • K234A7 с видеоголовой FH-03
  • K234A7 с видеоголовой FH-03
Код товара:УТ-00087034
Артикул:KF09.136

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Профессиональная стабильность и легкость
Штатив K234A7 с жидкостной видеоголовой FH-03 в комплекте, и возможностью превращения в монопод даст максимум функциональности и сэкономит содержимое кошелька. Максимальная высота 200 см обеспечивает превосходную стабильность и достаточную высоту для захвата всех нужных ракурсов, упрощая процесс съемки.

Многоугольная съемка и плавные движения
Карданный подвес штатива выдерживает нагрузку до 5 кг и использует технологию гидравлического демпфирования для плавных и стабильных перемещений. Он поддерживает съемку с наклоном +90°/-90° и панорамой 360°, что позволяет легко захватывать кадры под любым углом. Это делает его идеальным выбором для профессиональных фотографов и видеографов.

Быстрая настройка и универсальное использование
Штатив K234A7 FH-03 имеет ножки с пластинчатыми застежками, что позволяет быстро и легко фиксировать и ослаблять ножки, экономя время на установку. Штатив может быть преобразован в монопод для съемки, а с добавлением центральной оси максимальная высота увеличивается до 211 см, что предоставляет еще больше возможностей для творчества.

Штативная голова FH-03
Использование гидравлической технологии обеспечивает плавные движения и стабильные эффекты съемки. Головка поддерживает наклон на +90° / -90° и панорамную съемку на 360°, что позволяет захватывать кадры под разными углами. Это делает её идеальной для профессиональных фотографов и видеографов.

Высокая нагрузка и совместимость с Arca-Swiss
FH-03 может быть установлена как на винт 3/8", так и 1/4", что делает её совместимой с большинством штативов и моноподов. Быстроразъемная пластина Arca-Swiss обеспечивает легкое переключение между оборудованием, а регулируемая ручка позволяет регулировать угол и направление захвата для большей гибкости в работе.

Комплектация:

  • Штатив K234A7
  • Штативная голова FH-03
  • Шестигранный ключ
  • Сумка