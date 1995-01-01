Универсальный штатив K&F Concept K234A7 с шаровой головой BH-28L изготовлен ​​из высококачественного магниево-алюминиевого сплава и имеет грузоподъёмность до 10 кг. Ноги штатива имеют 4 секции. Высота съёмки регулируется от 48 до 200 см. Центральная колонна также регулируется по высоте, а при необходимости её можно перевернуть для съёмки с нижнего ракурса. Снизу колонна имеет отводной крюк, на который можно подвесить груз для для повышения устойчивости штатива.

В дополнение на штатив можно установить горизонтальную штангу, которая идёт в комплекте с наклонным механизмом. Длина штанги составляет 30 см. Также штатив имеет одну съёмную ножку, которую можно трансформировать в полноразмерный высокий монопод, соединив с центральной колонной. Высота съёмки может регулироваться от 51 до 207 см.

Съёмная шаровая головка KF-28 может поворачиваться на 360 градусов, в основании имеется градуированная шкала. Также головка оснащена съёмной площадкой с винтом 1/4" и пузырьковым уровнем. Минимальная высота съёмки: 48 см. Максимальная высота: 200 см. Длина в сложенном виде: 49 см. Максимальная нагрузка: 10 кг. Вес штатива: 1.54 кг. Вес штатива со штангой: 1.83 кг.