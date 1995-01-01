Легкий и компактный туристический штатив с высокой безопасной нагрузкой: увеличенный диаметр шара позволяет использовать его с камерами весом до 8 кг. Новая технология обеспечивает плавное вращение шара без использования смазки, а отдельный блокиратор оси панорамирования позволяет создавать панорамы из нескольких кадров. Штативная площадка выполнена по стандарту Arca Swiss, что дает возможность использовать другие, более длинные или L-образные площадки, а также напрямую устанавливать камеры в клетках. Головка съемная: устанавливается на стандартный винт 3/8".

Центральная колонна переворачивается для съемки макро или от уровня земли. Она оснащена стальным крюком для подвески груза, что повышает устойчивость штатива в ветренную погоду. Длина в сложенном состоянии – всего 43 см, штатив легко помещается внутрь большинства фоторюкзаков. Замки клипсовые.

В комплект входит зажим для установки смартфона, уплотненный чехол для хранения и транспортировки, а также шестигранный ключ для подтягивания соединений.

Характеристики