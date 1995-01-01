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Штатив K&F Concept K234A3 с шаровой головой BH-36

  • K234A3 с шаровой головой BH-36
  • K234A3 с шаровой головой BH-36
  • K234A3 с шаровой головой BH-36
  • K234A3 с шаровой головой BH-36
  • K234A3 с шаровой головой BH-36
  • K234A3 с шаровой головой BH-36
  • K234A3 с шаровой головой BH-36
  • K234A3 с шаровой головой BH-36
  • K234A3 с шаровой головой BH-36
  • K234A3 с шаровой головой BH-36
  • K234A3 с шаровой головой BH-36
  • K234A3 с шаровой головой BH-36
  • K234A3 с шаровой головой BH-36
Код товара:УТ-00087038
Артикул:KF09.149

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Легкий и компактный туристический штатив с высокой безопасной нагрузкой: увеличенный диаметр шара позволяет использовать его с камерами весом до 8 кг. Новая технология обеспечивает плавное вращение шара без использования смазки, а отдельный блокиратор оси панорамирования позволяет создавать панорамы из нескольких кадров. Штативная площадка выполнена по стандарту Arca Swiss, что дает возможность использовать другие, более длинные или L-образные площадки, а также напрямую устанавливать камеры в клетках. Головка съемная: устанавливается на стандартный винт 3/8".

Центральная колонна переворачивается для съемки макро или от уровня земли. Она оснащена стальным крюком для подвески груза, что повышает устойчивость штатива в ветренную погоду. Длина в сложенном состоянии – всего 43 см, штатив легко помещается внутрь большинства фоторюкзаков. Замки клипсовые.

В комплект входит зажим для установки смартфона, уплотненный чехол для хранения и транспортировки, а также шестигранный ключ для подтягивания соединений.

Характеристики

  • Головка: шаровая, съемная (гнездо под винт 3/8")
  • Пузырьковый уровень: есть
  • Количество секций: 4
  • Быстросъемная площадка: есть, Arca Swiss совместимая
  • Диаметр ног: 23 мм
  • Углы наклона ног: 3 варианта
  • Максимальная нагрузка: 8 кг
  • Максимальная высота: 178 см
  • Высота со сложенной центральной штангой: 128 см
  • Длина в сложенном положении: 43 см
  • Наклон центральной штанги: нет
  • Материал: алюминий
  • Регулировка силы трения: нет
  • Вес: 1.27 кг
  • Страна производства: Китай