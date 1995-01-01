Штатив K&F Concept K234A3 с шаровой головой BH-36
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Характеристики
Описание
Легкий и компактный туристический штатив с высокой безопасной нагрузкой: увеличенный диаметр шара позволяет использовать его с камерами весом до 8 кг. Новая технология обеспечивает плавное вращение шара без использования смазки, а отдельный блокиратор оси панорамирования позволяет создавать панорамы из нескольких кадров. Штативная площадка выполнена по стандарту Arca Swiss, что дает возможность использовать другие, более длинные или L-образные площадки, а также напрямую устанавливать камеры в клетках. Головка съемная: устанавливается на стандартный винт 3/8".
Центральная колонна переворачивается для съемки макро или от уровня земли. Она оснащена стальным крюком для подвески груза, что повышает устойчивость штатива в ветренную погоду. Длина в сложенном состоянии – всего 43 см, штатив легко помещается внутрь большинства фоторюкзаков. Замки клипсовые.
В комплект входит зажим для установки смартфона, уплотненный чехол для хранения и транспортировки, а также шестигранный ключ для подтягивания соединений.
Характеристики
- Головка: шаровая, съемная (гнездо под винт 3/8")
- Пузырьковый уровень: есть
- Количество секций: 4
- Быстросъемная площадка: есть, Arca Swiss совместимая
- Диаметр ног: 23 мм
- Углы наклона ног: 3 варианта
- Максимальная нагрузка: 8 кг
- Максимальная высота: 178 см
- Высота со сложенной центральной штангой: 128 см
- Длина в сложенном положении: 43 см
- Наклон центральной штанги: нет
- Материал: алюминий
- Регулировка силы трения: нет
- Вес: 1.27 кг
- Страна производства: Китай