Штатив K&F Concept B174A1 с 2D головкой
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Характеристики
Описание
Простой и легкий штатив начального уровня K&F Concept B174A1. Оснащен 2D-головкой, которая является съемной, что для этого сегмента необычно (установочный винт 3/8"). Верхняя площадка откидывается на 90° для съемки с вертикальной ориентацией кадра. Верхняя площадка трансформируется в зажим для смартфонов, оснащенный дополнительным холодным башмаком для аксессуаров. В комплекте также идет Bluetooth пульт, совместимый с устройствами на базе iOS и Android. Пульт работает на расстоянии до 10 метров, он позволяет дистанционно спускать затвор или запускать видеозапись, что очень удобно для съемки автопортретов и коротких роликов для соцсетей.
Штатив рассчитан на фото- и видеокамеры весом до 3 кг. Длина в сложенном виде составляет всего 42 см, что удобно для транспортировки: штатив можно как положить внутрь рюкзака, так и закрепить снаружи. Замки ног: пластиковые клипсы.
Характеристики
- Головка: 2D, съемная (винт 3/8")
- Количество секций: 4
- Быстросъемная площадка: нет
- Диаметр ног: 11 мм
- Углы наклона ног: фиксированный угол
- Максимальная нагрузка: 3 кг
- Минимальная высота: 52 см
- Максимальная высота: 152 см
- Высота со сложенной центральной штангой: 122 см
- Длина в сложенном положении: 42 см
- Наклон центральной штанги: нет
- Материал: алюминий + АБС пластик
- Вес: 0.61 кг
- Страна производства: Китай