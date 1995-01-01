Простой и легкий штатив начального уровня K&F Concept B174A1. Оснащен 2D-головкой, которая является съемной, что для этого сегмента необычно (установочный винт 3/8"). Верхняя площадка откидывается на 90° для съемки с вертикальной ориентацией кадра. Верхняя площадка трансформируется в зажим для смартфонов, оснащенный дополнительным холодным башмаком для аксессуаров. В комплекте также идет Bluetooth пульт, совместимый с устройствами на базе iOS и Android. Пульт работает на расстоянии до 10 метров, он позволяет дистанционно спускать затвор или запускать видеозапись, что очень удобно для съемки автопортретов и коротких роликов для соцсетей.

Штатив рассчитан на фото- и видеокамеры весом до 3 кг. Длина в сложенном виде составляет всего 42 см, что удобно для транспортировки: штатив можно как положить внутрь рюкзака, так и закрепить снаружи. Замки ног: пластиковые клипсы.

Характеристики