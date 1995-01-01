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Штатив K&F Concept B174A1 с 2D головкой

  • B174A1 с 2D головкой
  • B174A1 с 2D головкой
  • B174A1 с 2D головкой
  • B174A1 с 2D головкой
  • B174A1 с 2D головкой
  • B174A1 с 2D головкой
  • B174A1 с 2D головкой
  • B174A1 с 2D головкой
  • B174A1 с 2D головкой
  • B174A1 с 2D головкой
  • B174A1 с 2D головкой
Код товара:УТ-00087041
Артикул:KF09.125

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Простой и легкий штатив начального уровня K&F Concept B174A1. Оснащен 2D-головкой, которая является съемной, что для этого сегмента необычно (установочный винт 3/8"). Верхняя площадка откидывается на 90° для съемки с вертикальной ориентацией кадра. Верхняя площадка трансформируется в зажим для смартфонов, оснащенный дополнительным холодным башмаком для аксессуаров. В комплекте также идет Bluetooth пульт, совместимый с устройствами на базе iOS и Android. Пульт работает на расстоянии до 10 метров, он позволяет дистанционно спускать затвор или запускать видеозапись, что очень удобно для съемки автопортретов и коротких роликов для соцсетей.

Штатив рассчитан на фото- и видеокамеры весом до 3 кг. Длина в сложенном виде составляет всего 42 см, что удобно для транспортировки: штатив можно как положить внутрь рюкзака, так и закрепить снаружи. Замки ног: пластиковые клипсы.

Характеристики

  • Головка: 2D, съемная (винт 3/8")
  • Количество секций: 4
  • Быстросъемная площадка: нет
  • Диаметр ног: 11 мм
  • Углы наклона ног: фиксированный угол
  • Максимальная нагрузка: 3 кг
  • Минимальная высота: 52 см
  • Максимальная высота: 152 см
  • Высота со сложенной центральной штангой: 122 см
  • Длина в сложенном положении: 42 см
  • Наклон центральной штанги: нет
  • Материал: алюминий + АБС пластик
  • Вес: 0.61 кг
  • Страна производства: Китай