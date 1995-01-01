Набор для чистки оптики K&F Concept 1694, карандаш, груша, салфетка (уцененный)
Код товара:УТ-00092768
Артикул:SKU.1694 (у)
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Описание
Профессиональный набор для очистки линз камеры, объектива. С его помощью можно поддерживать свою технику в надлежащем состоянии. Груша создает мощный поток воздуха, чтобы сдуть грязь и пыль с камеры, объективов и другого фотографического оборудования. Набор включает все необходимое для бережного ухода за вашей фототехникой: воздушную грушу, салфетку из микрофибры, карандаш для чистки оптики.
Карандаш имеет две сменные насадки для устранения лишней пыли и грязи с поверхности объектива или очков. Многоразовая салфетка из микрофибры отличается повышенной надежностью, прочностью, износоустойчивостью. С ее помощью легко удаляются пятна и разводы с линз объектива.
Комплектация:
- Воздушная груша
- Салфетка из микрофибры
- Карандаш для чистки оптики