Кейс для карт памяти на 6 карт кожаный, чёрный, с коричневой прострочкой, V2 (состояние NEW) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00071933 Артикул : б/у-Ф1 КС Корнет 2023-12-06/01

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Задать вопрос Причина уценки: Новый 1 500 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 136933 Кейс для карт памяти на 6 карт кожаный, чёрный, с коричневой прострочкой Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : NEW

Комплектация: на фото

Гарантия от 14 до 90 дней.

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