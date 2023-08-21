Кейс для карт памяти на 6 карт кожаный, коричневый V2 (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00069280
Артикул : б/у-Ф1 КС Корнет 2023-08-21/06
Причина уценки:
новый
1 500 ₽
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Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 134280
Кейс из натуральной кожи для хранения и безопасной транспортировки 6-ти карт SD.
Существует в других исполнениях и цветах.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: новый
s\n: нет
Комплектация: кейс
Гарантия 90 дней.