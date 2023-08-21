Описание

Код товара: 134275

Кейс из натуральной кожи для хранения и безопасной транспортировки 4х карт SD.

Существует в других исполнениях и цветах.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: новый

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: нет

Комплектация: кейс

Гарантия 90 дней.