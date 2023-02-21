Описание

Футляр из натуральной кожи для бережного хранения и транспортировки карт памяти.

Вмещает до 6 штук карт SD, microSD в адаптере или CFexpress Type A.

Существует три варианта цветового исполнения.

Состояние: новый

s/n: N.A

В комплекте: кейс

Гарантия: 14 дней

Код товара: 130708