Описание

Фильтр Kenko ZXII UV L41 создан для максимальной защиты объектива. Благодаря технологии «Floating Frame» между стеклом и оправой находится эластичный буферный материал. Он снимает давление со стекла, что обеспечивает более высокое разрешение, позволяя получать чёткие изображения даже при съёмке в режимах 4K и 8K. На фильтры нанесено просветление ZR01, которое снижает поверхностное отражение стекла до 0.1% и обеспечивает сверхнизкое отражение. Это уменьшает блики и ореолы, которые могут возникнуть во время съёмки. Иными словами фильтры не имеют существенного влияния на исходные характеристики объектива. Фильтр ZXII UV L41 отсекает ультрафиолетовый спектр до 410 нм, который может негативно сказываться на изображении, особенно в солнечную погоду. Помимо этого, водо- и жироотталкивающее облегчает уход за фильтром, позволяя вести съёмку даже во время дождя.

Основные характеристики

Технология «Floating Frame» для сверхвысокого разрешения

В обычных фильтрах используется металлическое кольцо, удерживающее и прижимающее стекло к оправе, вызывая тем самым небольшое искажение его поверхности. Исследования Kenko показывают, что чем больше диаметр фильтра, тем сильнее искажения стекла. Kenko разработала технологию, называемую Floating Frame, направленную на минимизацию нагрузки на стекло для получения наилучших оптических характеристик фильтра. Специальный эластичный амортизирующий слой между стеклом и оправой обеспечивает надёжную фиксацию, снижая при этом до минимального уровня давление на стекло. Стеклянный элемент остается плоским, не деформируется и не прокручивается внутри рамы. Вкупе с использованием других технологий удалось достичь сенсационных результатов в разрешающей способности новых фильтров, что даёт фотографу большие преимущества, особенно при съёмке в 4K или 8K.

Сравнение плоскостности

Один из показателей точности поверхности - кольцо Ньютона, где погрешность составляет всего ±0.1 мкм. Чем меньше количество колец, тем выше плоскостность, а чем форма кольца ближе к кругу, тем меньше искажение плоскости. Фильтры в предыдущей серии ZX имели примерно 4 кольца, в то время как новые ZXII показывают менее 1 кольца. Это достигается как более высокой точностью полировки, так и улучшением технологии крепления стекла к оправе. На левом изображении много колец неправильной формы, демонстрирующих искажённую и искривлённую поверхность стекла. На изображении справа почти нет колец, указывающих на крайнюю плоскостность фильтра ZXII.

Просветление ZR01 снижает поверхностное отражение стекла до 0.1%

На фильтр нанесено просветление ZR01, которое снижает поверхностное отражение стекла до 0.1% и обеспечивает сверхнизкое отражение. Это уменьшает блики и ореолы, которые могут возникнуть во время съёмки.



Отсекает ультрафиолетовый спектр до 410 нм

Kenko ZXII UV L41 отсекает ультрафиолетовые лучи, обеспечивая чёткое изображение без помутнения.

Олеофобное покрытие

Вода собирается в капли и скатывается, а следы жира и другой грязи легко убираются фланелью.

Чернение грани стекла

Чтобы минимизировать нежелательные переотражения от торцевой грани самого стекла фильтра её также покрывают чёрным цветом.

Сверхтонкая оправа

Минимизирует виньетирование даже на сверхширокоугольных объективах.

Зубчатая поверхность оправы

Специальные зубцы на поверхности оправы обеспечивают надёжный ухват пальцев и позволяют быстрее накручивать и снимать фильтр с объектива.

Резьба со смазкой

Благодаря нанесенной смазке резьба не закисает, а накручивание и скручивание фильтра происходит более мягко.

Пластиковый кейс с защитой от ультрафиолета

Удобный пластиковый кейс, который защищает фильтр при хранении и переноске от физических воздействий и негативного влияния ультрафиолета.